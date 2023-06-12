美團隊記錄百慕達沉船助考古

發現16至20世紀176艘失蹤位置 無數船隻曾在大西洋神秘百慕達三角沉沒。美國一間海底探索公司早前與專門沉船研究團隊發起一個名為「巴哈馬失蹤船隻」項目，成功記錄於1526年至1976年在百慕達三角、巴哈馬群島附近沉沒的176艘船隻位置。團隊未來數月會擴大規模，藉此記錄巴哈馬史上所有沉船損失。

透過舊報紙及檔案等歷史資料，研究團隊確定多艘沉船位置，其中77艘屬於美國，另有36艘及19艘分別是英國及西班牙船隻。在眾多沉船當中，其中145艘是在19世紀失事，有3艘能夠追溯至16世紀，17及18世紀則分別有8艘及10艘船隻沉沒。團隊又發現至少85%沉船為商船，主要盛載木材、糖及糖蜜，另有部分船隻與西非及美洲奴隸貿易有關。

載有金銀等多種貨物 此外，部分船隻載有金錢、黃金及銀器等，卻在船隻沉沒不久後被人打撈起來。團隊也發現沉船名單中有60艘船於1656年至1908年間被打撈，獲撈出37種貨物包括棉花、糖、木板、金、銀及硬幣等。

巴哈馬海事博物館將展出上述發現，有份參與項目、海底探索公司創始人艾倫（Carl Allen）表示，巴哈馬航海歷史豐富且海洋考古學潛力極大，加上過去數個世紀有許多戰船及商船駛過，並在附近水域沉沒，為該處創造出巨大海洋遺產及歷史寶藏，認為該項目將有助巴哈馬管理其獨特水下遺產。本報綜合報道