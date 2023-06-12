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巴基斯坦暴雨冰雹 塌屋25死
巴基斯坦西北部於上周六出現狂風大雨及落雹天氣，該地有大量房屋因洪災倒塌，大批樹木連根拔起及輸電塔損毀，至少25人死亡及145人受傷。總理夏巴茲‧謝里夫受訪時表示悲痛，指示當局加快救援行動，又下令官員採取緊急措施，應對一股以時速150公里中心風力逼近該國南部的氣旋。（綜合報道）
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