作惡18年釀3死23傷 美在囚炸彈狂徒身亡

終年81歲 傳媒指自殺 美國著名炸彈狂徒卡欽斯基（Ted Kaczynski）於1978年至1995年曾寄出多個炸彈郵包，造成3死23人受傷，多年來一直逃過聯邦調查局（FBI）追捕，至1996年終於落網。聯邦監獄管理局（BOP）前天證實，該名綽號「大學航空炸彈客」狂徒同日凌晨已在北卡羅萊納州達勒姆郊區醫院逝世，終年81歲。美國《紐約時報》報道，卡欽斯基是自殺身亡。

BOP在聲明中表示，卡欽斯基前天凌晨在達勒姆附近聯邦醫療中心失去反應，經搶救後獲移送市內醫院，最終證實死亡。《紐時》引述3名消息人士報道，卡欽斯基是在聯邦醫療中心之內自殺身亡。根據BOP紀錄，卡欽斯基落網後曾被關在科羅拉多州佛羅倫斯監獄，至2021年12月因健康問題而被轉送北卡州繼續服刑。

郵包傷人 被稱大學航空炸彈客 由1978年起，卡欽斯基開始在芝加哥大學自製炸彈，此後17年來多次透過親手或郵寄的方式郵遞愈來愈複雜炸彈郵包，造成多人死傷，部分受害人因此永久殘廢。由於他施襲目標主要與大學、航空公司及影響環境企業有關，因而被稱為「大學航空炸彈客」。

然而，由於無法追蹤炸彈郵包來源，加上施襲目標是隨機選擇，FBI調查多年來一度毫無頭緒。直至1995年9月，卡欽斯基以不再寄出炸彈郵包為籌碼，威逼美國《華盛頓郵報》及《紐時》刊登一篇名為《工業社會及其未來》、全長約3.5萬字宣言，內容抨擊人類現代生活之餘，亦批評現今科技導致人們感到疏離感及無力感。

逼報章刊宣言 家人認出舉報 當宣言出爐後，卡欽斯基的家屬隨即懷疑它正是出自卡欽斯基手筆，於是通知FBI，同時提供卡欽斯基所寫信件等。經語言分析後，FBI終於鎖定卡欽斯基與「大學航空炸彈客」是同一人，遂於翌年4月採取行動，成功在蒙大拿州一間小屋拘捕卡欽斯基，同時搜出一枚準備寄出炸彈。在審訊開始前，卡欽斯基選擇認罪，最終被判終身監禁，不得假釋。本報綜合報道