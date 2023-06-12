華外長助理晤韓使 不滿韓方早前抗議

【本報綜合報道】南韓外交部上周五召見中國駐韓大使邢海明，嚴正抗議他前一天會見南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明的時候，針對南韓政府外交政策發表狠話。中國外交部部長助理農融上周六約見南韓駐華大使鄭在浩，就韓方針對邢海明與李在明會見交流所作不當反應提出交涉，表明嚴重關切和不滿。

中方促反思兩國關係問題 中國外交部昨日表示，農融闡述中方對當前中韓關係的看法和立場，指出邢海明與南韓各界人士廣泛接觸交流是其職責所在，目的是增進理解、促進合作，維護和推動中韓關係發展。

中方希望韓方深刻反思當前兩國關係的問題所在並認真對待，切實遵守中韓建交聯合公報精神，與中方相向而行，共同為推動兩國關係健康穩定發展作出積極努力。

邢海明上周四在大使官邸會見李在明時，譴責南韓政府親美外交政策基調，稱美國竭力打壓中國，有人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢，現在賭中國輸的人今後一定後悔。邢海明發言時有現場直播，南韓傳媒指外交使節露骨責難駐在國的外交政策，並在政客面前當眾尖銳批評，情況極為罕見。