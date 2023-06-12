朝射衞星預告期屆滿 韓續警惕

【本報綜合報道】北韓發射軍事偵察衞星失敗後，原先預告的發射期限昨日凌晨零時結束。南韓昨日強調不會放鬆警惕，警告北韓仍然可以隨時發射；為了防備北韓再次發射軍事偵察衞星，日本亦暫時延長向自衞隊發出的彈道導彈摧毀措施命令。

日延長摧毀導彈指令 北韓原先通知國際海事組織，預告上月31日凌晨零時至昨日凌晨零時發射衞星，並在期限第一天發射軍事偵察衞星運載火箭但失敗告終，殘骸落入黃海。北韓當時承認火箭引擎故障，稱將盡快再次發射。南韓高級官員表示，雖然通知期已過，但北韓可以在任何時候發射遠程彈道導彈，南韓和美國繼續監視北韓活動，將按計劃共享南韓、美國和日本之間的導彈預警資訊；另一南韓官員稱將確保保持準備態勢。

此外，日本防衞省昨日宣布延長彈道導彈摧毀措施命令，認為有必要維持警戒態勢。日方此前在沖繩縣沖繩本島、宮古島、石垣島、與那國島部署愛國者3型（PAC3）防空導彈系統，應對北韓發射軍事偵察衞星，但防衞省當時沒有出示部署期限。