洪都拉斯駐華大使館 北京揭牌

【本報綜合報道】洪都拉斯總統卡斯特羅訪問中國之際，洪都拉斯駐華大使館昨日在北京市開館，洪都拉斯外長雷納和中國外長秦剛共同為大使館揭牌。秦剛表示，中方願同洪方在相互尊重、平等互利、共同發展的基礎上，不斷深化各領域互利合作，將中洪關係打造成不同規模、不同國情、不同制度國家友好合作的新典範。

洪國總統正訪華 秦剛表示，兩個月來雙方堅定履行建交承諾，中洪關係快速發展的事實充分證明，堅持一個中國原則是國際大義、大勢所趨、人心所向，中洪建交順應歷史潮流，符合兩國及兩國人民根本利益。他又指，兩國領導人將舉行歷史性會晤，必將引領雙邊關係邁上新高度、實現新發展。洪都拉斯正在確立永久館址，使館開館後工作人員將有所增加，工作人員稱「中國這麼大，我們駐中國的外交人員不會少」。

雷納表示與中國建交，開啟洪都拉斯與世界關係的新時代，洪方將堅定恪守一個中國原則。他接受內地傳媒專訪時指，洪都拉斯計劃周一與中國簽署19項備忘錄和合作文件，其中包括一份有關「一帶一路」合作的備忘錄。洪都拉斯今年3月25日宣布與台灣斷交，翌日與北京簽署《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》，確定兩國建立大使級外交關係。