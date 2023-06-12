美稱遭華 經古巴基地監控

兩天前指報道不準確 忽然改口 盛傳美國國務卿布林肯即將訪華改善兩國關係之際，拜登政府上周六指中國一直利用設在古巴的基地監控美國，一改兩天前指摘相關報道不準確的立場，又強調事件在本屆政府上台前發生。中國外交部尚未回應美方最新的說法。

古巴與美國佛羅里達州只是一海之隔，美方一直視加勒比海地區為其「後花園」，對其他國家如中國及俄羅斯涉足該地區極為緊張。美國《華爾街日報》上周四引述知情美方官員報道，中國與古巴已經達成秘密協議，中方將在該個島國建設電子監聽設施，展開信號情報活動，可以竊聽美國東南部地區電子通訊及監視船舶交通。

聲稱現政府上台前發生 由於美國今年2月4日才擊落一個入侵領空、被指從事間諜活動的中國高空氣球，報道刊登後引發外界高度關注。白宮及國防部隨即否認報道說法，古巴駐美國大使館也指報道的「資訊完全是虛假、毫無根據」。惟美國政府一名官員現時澄清，中國已經在古巴建立情報收集設施，上址2019年升級，此事在美方情報紀錄有據可查。

共和黨員質疑誤導民眾 現屆美國政府2021年上台後，聽取中國在全球範圍擴大其海外後勤、基地、收集設施的努力之匯報，中方此舉希望更遠距離投射及維持軍事力量，因此在古巴建立情報收集設施。上述美國官員宣稱，美方透過外交渠道與北京交涉後，已經取得成果令中國放慢腳步，但中方將繼續嘗試加強在古巴的展現，「我們將努力擾亂它」。

美國國會眾議院情報委員會主席、共和黨議員特納批評，拜登政府官員在中國共產黨是否監控美國一事上，不足48小時內多次發表自相矛盾的言論，形容這情況是不能夠接受。黨友兼眾議院中國委員會主席加拉格爾質疑拜登政府，是否故意誤導美國民眾及為中國共產黨的侵略掩飾，目的是恢復性質是適得其反的與華接觸策略。

中國外交部發言人汪文斌上周五回應時表示不了解有關情況，反指美國是全球最強「黑客帝國」、名副其實的「監聽大國」，長期非法霸佔古巴關塔那摩灣基地從事不可告人的勾當，又對古巴實施60多年的封鎖。他呼籲美國反躬自省，停止打着自由、民主、人權的旗號干涉古巴內政，立即取消對古巴的經濟、商業和金融封鎖。本報綜合報道