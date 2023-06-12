印度最新航母整修 準備年底任務

【本報綜合報道】印度本月3日至4日在果阿邦對出阿拉伯海，實施「雙航母」行動展示實力。印度傳媒報道，參與行動的最新服役航空母艦維克蘭特號將進入船廠整修，為今年底執行長期行動做準備，現階段由另一航空母艦維克拉瑪蒂亞號頂上。

報道指，維克拉瑪蒂亞號去年已經整修，該艦將在維克蘭特號完成整修前負責有關行動。印度海軍將派遣水面艦艇、潛艇、P8I反潛巡邏機，參與今年8月在澳洲舉行的「四方安全對話」機制聯合軍事演習「馬拉巴爾」，美國及日本亦都參與。

印度擬再增建航母 維克蘭特號整修期間，預料莫迪政府將決定是否向法國採購26架疾風艦載戰機。印度海軍今年底前將從美國接收10架MH60R反潛直升機，這款直升機本月1日首度降落維克蘭特號，與米格29K艦載戰機、水面艦艇、潛艇參與日前的「雙航母」行動。

面對中國海軍持續擴張艦隊規模，並且加強在印度洋的活動，印度有意建造多一艘航空母艦支援維克拉瑪蒂亞號與維克蘭特號，計劃同時在東岸及西岸海域各部署一艘航空母艦，目標是不在如以往般行動範圍只限於東面馬六甲海峽至西面亞丁灣。