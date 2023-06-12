美問責局評估 指武器延誤致成本升

國防部預計LGM35A哨兵型洲際彈道導彈2029年5月取得初步作戰能力，政府問責局指受人手不足、檢查程序延誤、機密信息技術基礎設施挑戰，以及供應鏈受干擾，這款搭載核彈頭的導彈如今最快2030年4月至6月才取得初步作戰能力。哨兵型洲際彈道導彈將取代民兵3型洲際彈道導彈，涉及400枚導彈、450個發射井、超過600個設施。空軍總參謀長布朗上周三強調，仍然按照原定日程今年展開首次飛行測試。

海軍3艘朱姆沃爾特級隱形驅逐艦今年開始陸續改裝，原本放置兩門155毫米艦炮的空間改為設置4個發射井，搭載12枚配備通用高超音速滑翔體（C-HGB）的導彈，預計首艦2025年完成改裝。政府問責局警告，該日程可能受海上平台測試常規快速打擊系統影響。此外，維珍尼亞級攻擊核潛艇第V批次原定2028年部署上述高超音速導彈，但因人手及工作效率問題令潛艇延遲交付，估計該日程推遲兩年至2030年。