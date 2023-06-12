加國援烏再向俄施壓 扣押貨機增制裁名單

【本報綜合報道】加拿大總理杜魯多上周六突訪烏克蘭之際，加拿大外長喬美蘭同日宣布，政府已經下令扣押去年以來停放在多倫多皮爾森國際機場的一架俄羅斯企業註冊安124貨機，並針對俄羅斯破壞烏克蘭文化新增制裁24名個人和17個實體。

俄駐加使館批評扣押違法 貨機由伏爾加—第聶伯航空公司和伏爾加—第聶伯集團子公司所有，上述公司此前被加拿大制裁。加拿大扣押該貨機後進入沒收程序，加方表示將與烏克蘭政府合作，選擇對該資產進行重新分配，有可能轉交烏方。這是加拿大政府依據去年6月修訂的《特別經濟措施法》等法規實施資產扣押和沒收制度後，首次查封實物資產。

俄羅斯駐加拿大大使館稱，該貨機屬於私人企業，加方扣押的企圖本身已經違法，直斥這是「純屬公路搶劫」，此舉表明在杜魯多政府治下，加拿大並無法治可言。

德總理擬與普京通話籲撤兵 另外，德國總理紹爾茨上周六表示，計劃與俄羅斯總統普京通電話，呼籲撤軍，又致力確保北約不會捲入俄烏戰爭。克里姆林宮發言人佩斯科夫澄清目前無此安排。