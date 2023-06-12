白羅斯彈藥運俄 年逾13萬噸

數據顯示俄羅斯去年2月24日對烏克蘭發動特別軍事行動後，運送彈藥的數量暴增。去年1月和2月僅203噸彈藥被運送到俄羅斯，但單是去年4月運送逾2.9萬噸，是統計月份內最多；其次是今年1月2.4萬噸。彈藥運往地還有括俄羅斯弗拉基米爾州、別爾哥羅德州、接壤烏克蘭頓涅茨克州和盧甘斯克州的地區，以及距離格魯吉亞110公里的北奧塞梯共和國地區。