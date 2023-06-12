白羅斯彈藥運俄 年逾13萬噸
【本報綜合報道】白羅斯鐵路工人團體上周六分析，該國去年1月至今年2月向俄羅斯提供超過13萬噸彈藥，運往地區包括克里米亞半島，估計供俄軍對烏克蘭軍事行動中使用。
數據顯示俄羅斯去年2月24日對烏克蘭發動特別軍事行動後，運送彈藥的數量暴增。去年1月和2月僅203噸彈藥被運送到俄羅斯，但單是去年4月運送逾2.9萬噸，是統計月份內最多；其次是今年1月2.4萬噸。彈藥運往地還有括俄羅斯弗拉基米爾州、別爾哥羅德州、接壤烏克蘭頓涅茨克州和盧甘斯克州的地區，以及距離格魯吉亞110公里的北奧塞梯共和國地區。
俄核武部署白羅斯 7月完成
另一方面，俄羅斯總統普京今年3月宣布，與白羅斯同意在不違反國際義務的情況下，俄方在白羅斯部署戰術核武，指美國也教導歐洲盟友的機組人員必要時使用同一武器。他上周五會見白羅斯總統盧卡申科時表示，部署核武的配套設施建設工作今年7月7日至8日完成，之後將立即採取相關措施，在白羅斯領土部署相應武器。
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