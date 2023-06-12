澤連斯基首證反攻 巴赫木特推進1400米

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基上周六與到訪的加拿大總理杜魯多舉行記者會，首度證實已經展開反攻，但沒有透露詳情。被問到俄羅斯總統普京指烏軍反攻失敗及傷亡慘重時，他形容這說法有趣，最重要是令俄方感受到反攻及時日無多。

烏克蘭東部司令部發言人切列瓦蒂（Serhiy Cherevaty）上周六宣稱，在頓涅茨克州巴赫木特前線最多推進1,400米。美國智庫戰爭研究所（ISW）整理，烏軍反攻位置包括盧甘斯克州、頓涅茨克州邊境、扎波羅熱州、巴赫木特，主要從正面攻擊陣地。有俄羅斯軍事博主指，影片地理定位表明烏軍在扎波羅熱州西部反攻取得局部成果，而俄軍電子戰部隊破壞烏克蘭的通訊及航空部隊，烏軍嘗試對抗但不成功。

水壩被炸 烏70萬人面臨斷水 烏克蘭南部赫爾松州卡霍夫卡水力發電站水壩日前被炸決堤，聯合國副秘書長格里菲思（Martin Griffiths）上周六表示，當地70萬人面臨嚴重食水短缺，由於烏克蘭是重要糧食生產國，洪水令糧食出口減少，引發全球糧食價格上漲。聯合國向烏方控制洪災地區的3萬人提供援助，俄羅斯尚未允許聯合國派人進入其控制洪災地區。