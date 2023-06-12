北約最大型 空軍演練敵襲 25國萬兵齊集

反戰民眾德基地示威 憂致俄烏衝突升級 俄烏戰爭導致歐洲軍事形勢持續緊張，北約今天起至本月23日舉行其史上最大規模的空中演習「空中衞士」（Air Defender），模擬對北約遭外部襲擊後的反應，改善成員國部隊的合作和互操作性。演習主要在德國舉行，北部漢諾威區文斯托夫空軍基地外上周六有反戰集會，民眾擔心演習令局勢進一步升級。

「空中衞士」由德國2018年發起，今年有25個北約成員國及夥伴國參與，分別是比利時、保加利亞、丹麥、德國、愛沙尼亞、芬蘭、法國、希臘、意大利、日本、克羅地亞、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、波蘭、羅馬尼亞、瑞典、斯洛文尼亞、西班牙、捷克、土耳其、匈牙利、美國、英國。演習動員10,000人，23款不同型號、總數250架飛機參與，單是美國就派出100架飛機，包括最先進的F35A隱形戰機。

美出動百架軍機 模擬爆空戰 演習空域分別是德國西北部、東部、西南部，參與的軍機在每天演習分別往返接壤俄羅斯的愛沙尼亞及與烏克蘭相鄰的羅馬尼亞。德國空軍表示，部分士兵將演練在機場執行疏散行動，外界認為是回應2021年從阿富汗喀布爾機場撤走的混亂場面。其他演習內容包括從空中為地面部隊提供支援、模擬與敵機爆發空戰、攔截空中發射的長程導彈；在北海上空展開防禦性質的演習，模擬對抗敵軍潛艇及水面艦艇。

約300名民眾上周六聚集文斯托夫空軍基地，該處是今次演習的後勤樞紐。示威者高喊「呼籲和平」的口號，展示反對戰爭的標語。他們擔心演習對外釋出錯誤信號，可能導致俄烏戰爭進一步升級，呼籲德國盡力通過外交手段而非軍備競賽解決衝突。有德國空管公司指出，預料每天約800班航班因演習及相關措施而改變航道。

英空軍波羅的海攔截俄戰機 與此同時，英國皇家空軍表示，派駐愛沙尼亞執行北約波羅的海空中警戒任務的颱風戰機，上周六在波羅的海上空攔截俄羅斯兩架圖22M轟炸機及兩架蘇30SM戰機；根據英方發布的照片，俄方轟炸機掛載一枚專門攻擊航空母艦的Kh22長程反艦導彈。這是英軍戰機48小時內，第4次在波羅的海上空攔截飛近北約領空的俄軍飛機。

北約過去兩個月在歐洲舉行了多場演習，包括5月8日至5月26日的「無畏之盾」空中及導彈防禦演習、5月29日至6月9日的「北極挑戰」空中演習、6月4日至6月16日的「波羅的海行動」海上演習。而且美國亦加強在區內的軍事部署，繼派遣4架B1B超音速轟炸機進駐英國，最新服役的航空母艦福特號也在挪威海與挪威及英國部隊演習。本報綜合報道

美國空軍A10攻擊機在德國演習前出席傳媒活動。（Getty Images圖片） 歐洲最近軍事活動 反戰民眾集會抗議北約舉行大型演習。 英國颱風戰機（右）攔截俄羅斯圖22M轟炸機（中）及蘇30SM戰機（左）。