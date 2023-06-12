赴台者少 立委促開放陸客入境

另提升台中機場免軍民共用

江啟臣與旅遊業界及政府官員召開座談會，要求設法提高來台旅客人數。他指台中是台灣第二大城市，號稱「國際機場」的台中機場爭取10.85億元（新台幣‧下同，約2.77億港元）整建航廈，並花6.83億元（約1.73億港元）新建滑行道，但仍然是共用一條跑道的軍民機場，既不符合國際機場基本條件，更對中部8縣市700萬民眾相當不公平。目前台中機場定期航線只有3條，遠不及新冠疫情前14條定期航線的規模。江啟臣促請觀光局、台中市政府觀旅局，招攬有合作意願的航空公司。