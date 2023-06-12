赴台者少 立委促開放陸客入境
【本報綜合報道】台灣交通部觀光局統計，今年1月至3月出境居民達208萬人次，但入境旅客僅110萬人次。國民黨立委江啟臣上周六呼籲，開放中國大陸旅客來台振興經濟，並提升台中國際機場層級，避免軍民共用跑道。
另提升台中機場免軍民共用
江啟臣與旅遊業界及政府官員召開座談會，要求設法提高來台旅客人數。他指台中是台灣第二大城市，號稱「國際機場」的台中機場爭取10.85億元（新台幣‧下同，約2.77億港元）整建航廈，並花6.83億元（約1.73億港元）新建滑行道，但仍然是共用一條跑道的軍民機場，既不符合國際機場基本條件，更對中部8縣市700萬民眾相當不公平。目前台中機場定期航線只有3條，遠不及新冠疫情前14條定期航線的規模。江啟臣促請觀光局、台中市政府觀旅局，招攬有合作意願的航空公司。
江啟臣又指，很多旅遊業者以接待中國大陸旅客為主，如今疫情趨緩政府卻不開放中國大陸旅客來台，對於業界衝擊很大，兩岸政府應該釋出善意協商，用「以民為本」的角度推動觀光交流。觀光局副局長林信任表示，預料6月底國際旅客達265萬人次，全年預計達600萬，座談會相關意見將帶回局內研議。
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