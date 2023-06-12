與泰客機機翼輕微碰撞 東京140旅客延誤抵台

【本報綜合報道】台灣長榮航空與泰國航空的飛機上周六在日本東京羽田機場的跑道輕微碰撞，140名旅客延誤至周日凌晨搭機飛抵台灣。長榮航空安排巴士前往台北車站或松山機場，有旅客表示十分無奈，原本規劃的行程已經被打亂。

事發時乘客感震動 部分受延誤的旅客周日凌晨零時59分，乘坐長榮航空BR189D班機抵達桃園國際機場，長榮航空安排5輛巴士運送旅客。旅客陳先生表示，事發時飛機有輕微震動，當時就感覺到可能發生碰撞，機長決定停下檢查飛機狀況。旅客賴先生表示，事發時可以感受到明顯的撞擊，但不知發生甚麼事，「整架飛機晃了一下」。

涉事的長榮航空BR189航班由空中巴士A330-300客機執飛，原計劃上周六上午10時50分從羽田機場起飛，客機依塔台指示在L14滑行道停止等待時，航機後方左側水平尾翼遭泰國航空TG683航班機翼尖小翼碰上。長榮航班當時載有兩名機師、11名空服員、194名旅客，機上人員均無恙，部分旅客當晚已經轉機。