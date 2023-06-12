新生兒針卡竟蓋死亡證明

成都三甲醫院擺烏龍 四川省成都市一名男子上周五拍片投訴，其孩子本月3日在成都市中西醫結合醫院（成都市第一人民醫院）出生，卻被蓋上「死亡證明專用章」，未獲一句道歉。院方前天發聲明稱，此事純屬工作人員失誤所致，涉事員工已被停職，同時向男子家庭致歉。

王先生本月初在成都市中西醫結合醫院迎來女兒，至上周二辦理孩子《預防接種證》，此後忙於照顧母女。直至上周五要帶女兒赴院檢查黃疸時，他們才驚覺證件竟被蓋上死亡證明專用章，而非一般公章。由照片可見，證上的確被成都市中西醫結合醫院在發證單位及發證日期位置，蓋上使用紅色墨水死亡證明專用章。

父斥無道歉 僅賠償車費 當發現後，王先生與妻子鄒女士僅獲院方工作人員回答「蓋錯了」，對方態度十分冷漠，至今無人向他們道歉。鄒女對此亦感到非常生氣，「他們的處理辦法是賠償我們200元人民幣（約222港元）車費」。由於他們無法接受，一怒之下透過網絡公布事件。

對於女兒證件被蓋上死亡證明專用章，鄒女坦言感到精神上受到傷害，恐怕會留下陰影：「孩子的出生，這兩個字是很忌諱的，他們（院方）這種行為給我們造成了極大的心理傷害和心理壓力。」她希望院方能夠正面道歉，同時賠償相應精神損害撫慰金。

事件曝光後，成都市衞健委工作人員上周五稱會與涉事醫院溝通協商，同時建議受影響市民撥打電話反映問題。資料顯示，成都市中西醫結合醫院是一間集醫療、教學、科研於一身大型綜合性三級甲等醫院，屬內地首批「全國重點中西醫結合醫院」、「全國百佳醫院」及國家級「愛嬰醫院」。

院方終致歉 認人為錯誤 面對外界批評，成都市中西醫結合醫院前天發聲明致歉，又指事件屬工作人員失誤所致，已於發現當天更換證件。聲明另提及，涉事員工已被停職，將根據事實情節依規處理，而院方會深刻反省，加強落實院內各項管理制度，杜絕再次發生類似情況。本報綜合報道