波蘭前駐台外交官 捲性侵指控

稱前太陽花發言人或涉誹謗

涉事的賴姓女子在社交網表示，事發時她花20分鐘用英文解釋及拒絕李波，央求「我們可以繼續當朋友」，但對方仍然用雙臂抱她；她喃喃自語幾次不要，就「沒有尖叫、沒有哭、沒有踢也沒有攻擊」，形容「物理上，我的身體留了下來，但感覺得到靈魂抽離往上飄，停在右上角的天花板」，痛斥對方「剝奪了我對這世界的信任，對公共事務的熱情」。她指，對方妻子事後抱孩子到辦公室兩度找她，要求她不要訴諸媒體，不然毀掉孩子一生。