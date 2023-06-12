波蘭前駐台外交官 捲性侵指控
【本報綜合報道】台灣一名曾經擔任太陽花學運發言人的女子，上周六控訴去年9月遭時任波蘭駐台辦事處副處長李波（Bartosz Rys）在其家中兩度性侵。李波指經台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官所作決定，認定指控不成立，對方所言可能構成誹謗。
稱前太陽花發言人或涉誹謗
涉事的賴姓女子在社交網表示，事發時她花20分鐘用英文解釋及拒絕李波，央求「我們可以繼續當朋友」，但對方仍然用雙臂抱她；她喃喃自語幾次不要，就「沒有尖叫、沒有哭、沒有踢也沒有攻擊」，形容「物理上，我的身體留了下來，但感覺得到靈魂抽離往上飄，停在右上角的天花板」，痛斥對方「剝奪了我對這世界的信任，對公共事務的熱情」。她指，對方妻子事後抱孩子到辦公室兩度找她，要求她不要訴諸媒體，不然毀掉孩子一生。
李波回應時否認賴女的指控，並且稱對方在過程中向他要求250萬元新台幣（約64萬港元）的和解條件，交換其撤回指控，所以他不能夠排除這是為了索取金錢而提出。
他強調並沒享有外交豁免權，在刑事程序中與一般台灣人適用相同的程序；又稱為了家庭和諧，希望外界暫時不要轉發相關言論。李波2016年至去年擔任波蘭駐台辦事處副處長，期間代理處長職務；波蘭駐台辦事處暫未回應事件。
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