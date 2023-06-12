網約車飽和 山東41司機搶1單

湖南海南停受理新證

內地傳媒上周六報道，淄博有從事網約車3年的全職司機表示，現在一天跑十幾個小時，流水不到300元人民幣（約333港元），大概30單左右；每天在路邊等訂單，在攝氏30多度天氣下，都不捨得開車內冷氣，「平台上隨便一看，周邊就有41輛空閒車輛，司機真的太飽和了」。網約車用戶規模從前年4.53億人下降至去年4.37億人，影響訂單量。有網約車司機表示，「單子少了，單價低了，錢愈來愈難賺」。