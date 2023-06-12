網約車飽和 山東41司機搶1單
【本報綜合報道】內地網約車數量持續增加，山東淄博有司機表示，近期市場飽和，競爭力愈來愈大，「5分鐘才出1個新訂單，41個司機同時搶」。湖南長沙、海南三亞等地的交通運輸局近日陸續發布通告，暫停受理網約車運輸證新增業務。
湖南海南停受理新證
內地傳媒上周六報道，淄博有從事網約車3年的全職司機表示，現在一天跑十幾個小時，流水不到300元人民幣（約333港元），大概30單左右；每天在路邊等訂單，在攝氏30多度天氣下，都不捨得開車內冷氣，「平台上隨便一看，周邊就有41輛空閒車輛，司機真的太飽和了」。網約車用戶規模從前年4.53億人下降至去年4.37億人，影響訂單量。有網約車司機表示，「單子少了，單價低了，錢愈來愈難賺」。
此前，四川遂寧、廣東東莞與珠海、浙江溫州、山東濟南等多個城市也相繼發布網約車飽和預警，提示當地網約車單車日均接單量已經不足10單，提醒從業者謹慎「入場」。交通運輸部發布最新數據顯示，截至4月30日，全國各地發放的網約車駕駛員證達540多萬本，網約車運輸證230多萬本，而且4月份環比均在繼續增長。
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