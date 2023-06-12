高校食出「鼠頭鴨頸」 江西設跨部門調查組

江西省南昌市江西工業職業技術學院一名學生早前在飯堂進食期間，在飯菜中發現疑似老鼠頭，校方卻堅稱所謂異物只是鴨頸。「江西工職院『6‧1』食品安全事件」聯合調查組前天公布，江西省已成立由省教育廳、省公安廳、省國資委及省市場監督管理局等部門組成聯合調查組調查事件。

一段名為「食堂吃出疑似老鼠頭」影片本月初在網上瘋傳，只見一名來自江西工業職業技術學院學生，在校內飯堂飯菜中發現一顆黑色體積較大、帶有類似動物牙齒的異物，遠看的確與老鼠頭相似。

學生指飯堂常收異物投訴 校方數天後發通報澄清，拍攝短片學生與其他同學對比所謂異物後，已確認它是鴨頸，屬正常食物。通報另提及，稱南昌市高新區市場監督管理局得悉有關情況後，已第一時間派人到場調查，亦有詢問學校工作人員、食堂負責人、涉事學生及相關知情人，同時採樣檢測食品樣本。至於南昌市高新區市監局分局執法人員據報亦第一時間到場，經反覆對比確認所謂異物只是鴨頸。

然而，校方及市政府人員即使聯手澄清，外界始終沒有放下戒心，其中一個原因在於網民認為異物外觀不似鴨頸，「明顯是老鼠頭」。此外，其他學生也稱學校飯堂幾乎每月都會收到大量投訴，又指飯菜夾雜「鋼絲球、毛髮、小蟲子等異物都是很正常的事」。

面對事件持續發酵，「江西工職院『6‧1』食品安全事件」聯合調查組前天公布，由省內多個部門組成聯合調查組會負責調查，將及時向社會公布有關調查處理情況。本報綜合報道