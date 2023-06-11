社交新模式 找「搭子」陪玩陪學

【本報綜合報道】內地青年間近日興起「搭子」社交模式。所謂搭子，即只要興趣一致、節奏合拍，就算不太相熟，雙方仍能結伴而行。有研究指，搭子社交是新時代交友方式多元化的體現，是一種正常的現象，其中單身的年輕人會熱衷找搭子。

根據內地早前一項問卷調查，近四分之三受訪青年表示自己生活裏有搭子，近七成人表示找搭子是踏出社交舒適圈，尋求新型社交模式的勇敢一步。北京一名高校研究生表示，自己非常喜歡逛公園，原本相約室友同行，結果被「放飛機」，最終找到兩名合適的搭子，現在空閒時還會一塊去逛逛。她又指自己之前有個一起學習英語的搭子，二人因需要作英文演講，因此會抽出空閒時間一起演練。

而在找搭子的過程中，逾七成人通常考慮興趣愛好，其次是道德品質、節奏是否合拍、消費觀念及性格魅力等。不過即使符合上述要求，與素未謀面的人見面時，仍會出現未如理想的情況。一名青年曾約搭子看電影，但事後發現對方吸煙，之後就沒有再聊過天。有過來人提醒，搭子可以成為結交朋友的一個契機，但也不要對成為朋友抱太大的期望，只能隨緣。過程中大家亦一定要有很強的安全意識，不要被騙。