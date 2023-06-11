世界最大紅寶石 穿透之星2.71億成交
原石重達101卡 切割後逾55卡
世界最大紅寶石、55.22卡的紅寶石「穿透之星」（Estrela de Fura），上周四在美國紐約拍賣，以3,480萬美元（約2.71億港元）價格成交，成為拍賣史上成交價最高的同類寶石。
莫桑比克礦山發現
穿透之星去年7月在莫桑比克一個礦山發現，原石原本重量達到驚為天人的101卡，是迄今為止發現的最大的寶石級紅寶石，原石經切割成對稱形狀、拋光及去除雜質後，成為目前穿透之星光鮮亮麗、呈現鴿血紅的模樣。拍賣公司將穿透之星描述為極其稀有及市面上最有價值及最重要，引用瑞士寶石學院的報告評價稱，「由於多重內部反射，導致穿透之星鮮艷的紅色調」，世間罕見，形容穿透之星是大自然的奇迹。穿透之星以2,100萬美元（約1.64億港元）價格起拍，最終由來自中東的匿名買家投得。
此前最高的紅寶石拍賣紀錄，是25.59克拉的緬甸「日出紅寶石」（Sunrise Ruby），於2015年在瑞士日內瓦以3,030萬美元（約2.36億港元）成交。本報綜合報道
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