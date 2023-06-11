墜機40日 4童奇迹生還

身處兇險亞馬遜森林 最小僅一歲 哥倫比亞一架載有7人小型飛機上月1日在境內亞馬遜森林墜毀，軍方推測機上4名兒童未死。距離事發日子40天，搜救人員前天終於尋獲分別13歲、9歲、4歲及1歲大的幼童，眾人依然生還，正接受身體檢查。總統佩特羅形容這是神奇一天，稱讚一眾兒童達成一個永留歷史的求存例子。

涉事塞斯納（Cessna）206單引擎小型飛機5月1日從阿拉拉夸拉地區起飛，接載一名母親及其4名兒女，原定前往瓜維亞雷省，中途因引擎故障而發出求救信號，最終從雷達消失。軍方相隔超過兩周後趕到墜機現場，只見兩名機師及一名33歲女性遺體，不見機上4名原住民幼童蹤影，估計眾人已離開現場。

播放祖母錄音帶空投食物 在搜救過程中，相關人員在距離墜機現場約500米處一帶尋獲幼童所用水樽、咬過的生果、尿片、剪刀及髮圈等，同時發現一處人為臨時避難地點及無數細小腳印。由於種種迹象顯示眾人依然生還，兒童所屬原住民社區亦開始加入搜救行動，不過附近一帶正是原始森林，正處美洲豹、蛇及其他捕食性動物活動範圍，眾人只能寄望失蹤幼童能夠利用原住民生存技巧，苦撐至獲救一刻。

為了爭取時間，原住民透過直升機在附近上空穿梭，不斷廣播失蹤兒童祖母錄音聲帶。她呼籲孩子不要離開目前地點，好讓搜救人員能夠找出他們身處位置。與此同時，搜救人員也空投食物，希望一眾兒童以此維生。

已移送波哥大治療 經過眾人合力，搜救人員前天最終在卡克塔省與瓜維亞雷省之間叢林發現4名兒童，全數身體沒有大礙，其中年紀最小的幼童更在森林度過生日。他們隨後被直升機帶離叢林，目前已被移送首都波哥大，準備接受進一步治療。

當得悉一眾兒童在亞馬遜森林生活40天依然無恙，佩特羅隔即在網上分享相關照片，只見多名軍人及原住民終於找到失蹤兒童。除了稱讚一眾兒童，他稱整件事僅得全國喜悅，並形容對方不僅是森林之子，也是哥倫比亞之子。本報綜合報道