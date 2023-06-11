英首相指中俄竊知識產權 華反擊

聲明指，中國是世界知識產權的創造大國，也致力於保護知識產權；根據《世界知識產權指標》報告顯示，2021年中國有效專利數量排名全球第一；創新和知識產權絕非英美國家的獨家「專利」，應用知識產權、推動經濟社會進步也不是某些國家獨享的權利；創新和知識產權不應淪為個別國家打壓別國發展的工具。

中方斥打壓別國發展

對於被指濫用技術，聲明指是找錯對象，恰恰是美英不斷泛化國家安全概念，把科技問題政治化、武器化，無理打壓別國科技發展，而炮製所謂中國「操縱關鍵資源」言論意在阻撓中國與有關國家的合作，完全是政治操弄。中方敦促英政客尊重事實，不要鸚鵡學舌，不要動輒拿中國說事；那樣只能損人害己，沒有出路。