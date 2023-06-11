英戰機頻繁攔截俄軍機

英國皇家空軍表示，派駐愛沙尼亞參與北約波羅的海空中警戒任務的颱風戰機，上周四聯同瑞典空軍獅鷲戰機出動，攔截飛近北約及瑞典領空的俄羅斯軍機，分別是一架伊爾20偵察機及一架蘇27戰機，它們全程在國際空域飛行。翌日，該批英國颱風戰機再次出動，首先攔截俄羅斯一架安12運輸機及一架安72運輸機，對方當時從俄羅斯本土向南飛往加里寧格勒州；之後聯同芬蘭空軍F18戰機攔截俄軍兩架圖22M轟炸機及兩架蘇30SM戰機，對方當時也從俄羅斯本土向南飛越芬蘭灣及波羅的海。