普京：烏反攻未達目標

普京

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京上周五表示，烏克蘭已經展開反攻行動，但稱對方未達成目標；又承認俄軍現代武器短缺，促請軍工業盡快滿足日益增長的需求。

烏軍傷亡超預期 普京指出，烏克蘭動用戰略預備隊是反攻的明顯迹象，激戰已經持續5天，俄軍設法守住陣地，烏軍傷亡遠超預期比例，但仍然有進攻能力，他希望俄軍指揮官現實地評估局勢並採取相應行動。俄羅斯在扎波羅熱州扶植的官員羅戈夫上周五表示，現階段位於奧雷霍沃和托克馬克之間地區的激烈戰鬥正在進行；這些資訊的真實性無法被證實，烏克蘭軍方僅在社交網發文，表示扎波羅熱州的敵方仍然處於守勢。

俄羅斯國防部上周五公布無人機拍攝片段，顯示俄軍摧毀多輛烏軍裝甲車輛，包括德國提供的豹2A6主戰坦克、美國援助的M2A2步兵戰車。一批烏軍裝甲車在扎波羅熱州前線的開闊地帶受俄軍炮火打擊，裝甲車、運兵車、主戰坦克爆炸。

社交網軍事專頁指，一輛豹2A6主戰坦克、4輛M2A2步兵戰車、一輛BMR2排雷車損毀或遺棄。

昨日有更多扎波羅熱州戰鬥片曝光，相信是上周三發生，多輛M2A2步兵戰車與一輛豹2A6主戰坦克困在地雷區附近，M2A2步兵戰車分別向樹林射擊及遭擊中後彈藥殉爆，4輛受損M2A2步兵戰車嘗試穿過一堆棄置裝備不成功，同樣就地遺留。