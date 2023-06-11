前英揆 約翰遜辭議員職

涉誤導國會 報告公布在即 英國在2020年封城應對新冠疫情，時任首相約翰遜被揭當時曾在首相府出席派對，其後捲入涉嫌誤導國會醜聞，需接受國會下議院特權委員會調查，相關風波至下台後未解決。在委員會快將公布結果前夕，他前天發聲明形容自己被迫離開國會，由即日起辭去下議員一職。

斥委員會「袋鼠法庭」 在下議院特權委員會公布結果前，約翰遜提前收到報告。他前天發聲明批評委員會在沒有提供任何證明他有意或鹵莽誤導下議院證據情況下，決心利用一系列程序，把他逐出國會。他重申自己沒有說謊，委員會一開始已認定他有罪且漠視事實，符合「袋鼠法庭」（kangaroo court，意指不公正、不公平司法行為）定義。

長篇聲明列舉政績 除了批評委員會，約翰遜亦提到去年卸任首相時，所屬保守黨在民調僅落後其他政黨數個百分點，差距現已變得愈來愈大。他呼籲保守黨應展示如何利用脫歐，並於未來數月制訂有利經濟增長及投資議程，也需要削減與個人及企業有關稅項。

在該篇甚為冗長聲明中，約翰遜稱已去信所屬選區，正式辭去下議員一職。他又指對自己2019年7月至2022年9月出任首相一職所取得成就感到自豪，包括完成脫歐程序，在疫情爆發期間成為歐洲主要國家中最快提供新冠疫苗，以及領先全球成為烏克蘭的支持者等。外間估計，約翰遜在聲明最後一段提到「至少現在」感到傷心，或暗示未來會捲土重來。

約翰遜早年被揭於封城期間，在首相府出席派對，事後被指曾因此事誤導國會，因而接受特權委員會調查。該委員會是由工黨、下議院前議長夏雅雯領導，大部分成員卻是保守黨人，原定明天總結調查結果，稍後對外公開報告內容。據規定委員會一旦建議約翰遜暫停職務10天或以上，就會觸發所屬選區議席補選。

美國傳媒有分析指，約翰遜自行提早辭去下議員一職，能夠避免遭到停職之餘，未來亦能夠再次競選議員。保守黨下議員韋桓德則稱，約翰遜在其聲明已明確提到，「他（約翰遜）不認為這是他參與英國政治的結局」。本報綜合報道