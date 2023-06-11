控罪一出 團隊兩律師辭職

特拉斯蒂

【本報綜合報道】美國司法部上周五公開前總統特朗普涉嫌不當處理機密文件案的控罪後，特朗普律師團隊的兩名律師隨即宣布辭職，但沒有交代原因。

辭職者分別是特拉斯蒂（Jim Trusty）和勞利（John Rowley），負責領導特朗普在首都華盛頓的律師團隊，經常現身聯邦法院。二人發表簡短聲明，沒有解釋辭職原因，僅指很榮幸能夠為特朗普辯護，往後不會再就本案發表任何公開意見。特朗普在自家社交平台Truth Social發文，感謝特拉斯蒂和勞利的工作，形容他們面對的是極不誠實、腐敗、邪惡、「有病」的團夥，聲言這種情況以前從來沒出現過。

掩口費案律師 接手密件案 特朗普同時宣布，由著名犯罪刑事辯護律師、前聯邦檢察官布蘭奇（Todd Blanche）接替成為此案代表律師，又反問何時到犯下多項罪行的現任總統拜登被起訴。特朗普因涉嫌在2016年大選前向色情片女星斯蒂芬妮等人支付掩口費，3月被紐約曼哈頓地區檢察官起訴34項偽造商業紀錄重罪，他當時聘請布蘭奇為該案代表律師。

勞 利