共和黨議員：拜登涉貪應被捕

格里尼

【本報綜合報道】美國前總統特朗普上周四因涉嫌不當處理機密文件被起訴，現任總統拜登被爆出涉嫌出任副總統期間，與兒子亨特收受烏克蘭能源公司Burisma賄款。有共和黨國會議員直言，拜登當天理應被捕，但新聞只是報道特朗普的官非。

埋怨外界只關注特朗普 共和黨眾議員格里尼（Marjorie Taylor Greene）上周五在喬治亞州出席共和黨活動，她向支持者說國會共和黨人上周四披露拜登和亨特涉嫌受賄，是可以彈劾拜登的罪行，他應該被鎖上手銬從白宮帶走，但外界只是關注特朗普的案件，共和黨人應該生氣。她指情況只會愈來愈差，其他人不想共和黨再贏選舉、入主白宮。

格里尼透露，眾議院監督委員會成員上周四檢視聯邦調查局（FBI）提交拜登涉嫌受賄的文件，並再向兩間銀行發出傳票，要求交代相關款項詳情。FBI仍然有兩份關於此案的文件，預料委員會本周檢視。她指證據顯示亨特主動要求Burisma向他和拜登各支付500萬美元（約3,900萬港元）款項，換取二人協助該公司解決難題。

拜 登