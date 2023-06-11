美司法部披露 私藏密件涉核武 特朗普遭37罪起訴

美國前總統特朗普涉嫌不當處理機密文件案再有新進展，司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）提交法院的起訴書上周五公開。特朗普被控37項聯邦刑事罪名，涉及故意保留有關文件與妨礙調查工作，控方指涉案文件內容包括核武在內的美國軍事能力，儲藏在佛羅里達州海湖莊園宴會廳舞台、浴室、睡房。

倘全部罪成 可判囚400年 起訴書長達49頁，特朗普與助手瑙塔（Waltine Nauta）合共被控38項罪名，頭31項控罪針對特朗普故意保留國防訊息，第32項至第36項控罪針對兩名被告，分別是串謀妨礙司法公正、扣留文件或紀錄、以欺騙手段隱藏文件或紀錄、在聯邦調查隱藏文件、策劃隱瞞。二人亦各被控一項虛假陳述的罪名，亦即是第37項至第38項罪名。假如特朗普的控罪全部成立，判處最高刑期並分開執行，他將被判囚400年。

文件放莊園浴室睡房等 起訴書提到，案發地點海湖莊園在特朗普2021年卸任總統後，已經不是一個授權可以儲藏、持有、檢視、展示、討論機密文件的地點，但特朗普仍然把大量機密文件箱放在上址多個地方，包括宴會廳舞台、浴室、辦公室、睡房、儲藏室。聯邦調查局（FBI）去年8月8日根據法庭搜查令，在海湖莊園檢獲102份機密文件，當中27份位於辦公室，餘下75份位於儲藏室；其中17份列為「最高機密」（Top Secret）。

特朗普私藏的機密文件來自中央情報局、國防部、國家安全局、國家地理空間情報局、國家偵察辦公室等部門，內容包括美國及外國的國防與武器能力、美國核計劃、美國及盟友對軍事攻擊的潛在弱點、美國回應外國攻擊的可能報復計劃。起訴書形容，一旦未經授權披露這些機密文件，對美國的國家安全、對外關係、軍隊安全、線人情報來源（human sources）及敏感情報收集方法的持續可行性構成風險。

疑兩度向他人展示文件 起訴書附上多張海湖莊園內部照片，可見有機密文件箱跌落地，導致機密文件四散一地。特朗普被指兩度向他人展示機密文件，2021年7月21日在新澤西州貝德明斯特會所辦公室接受訪問，向訪問者展示軍方準備的「攻擊計劃」，更稱自己現時無法解密該文件，當職員指「我們有麻煩了」時，他反問「這是否很有趣」；同年8月或9月在同一地點，向其政治行動委員會的代表展示關於「國家B」的機密地圖。此外，當聯邦大陪審團發出傳票要求交出仍然持有的機密文件後，特朗普與律師去年5月23日商討對策時，他提出是否應該向當局宣稱「我們這裏甚麼都沒有」。起訴書指當天至同年6月2日、即律師檢視儲藏室的機密文件前，瑙塔在特朗普的指示下把64個機密文件箱從海湖莊園儲藏室移往特朗普住所，但二人都沒有通知律師。

史密斯上周五表示，在美國法律面前人人平等，公開起訴書是希望大眾了解控罪的範圍和嚴重程度。他表明尋求快速審判，重申保護國防資料的法律，對保障美國的安全至關重要。特朗普批評史密斯精神錯亂和仇恨自己，不應參與涉及公義的案件；他周二將在佛州邁阿密聯邦法院應訊。本報綜合報道

特朗普被控私藏機密文件及妨礙調查工作。 特朗普涉嫌不當處理

機密文件案控罪一覽 海湖莊園浴室也是機密文件箱儲藏地點。 特朗普涉嫌不當處理

機密文件案時序 機密文件箱跌落地，文件四散。