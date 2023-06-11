台駐菲前代表涉性騷擾 解職受查

徐佩勇

【本報綜合報道】台灣駐菲律賓前代表徐佩勇上周五被指控性騷擾菲律賓籍女秘書，台灣外交部同日證實4月獲悉事件後已經把徐佩勇解職並調部，正在調查案件。

受害女秘書多次舉報無效 網上討論區有人發文指，女事主去年畢業進入台灣駐菲律賓代表處工作，並擔任徐佩勇的秘書。徐佩勇長期性騷擾女事主，包括摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣，甚至觸摸私處。女事主稱曾經多次舉報，卻石沉大海。今年4月徐佩勇返台，女事主自覺公道無望，又感到威脅和壓力，於是變得封閉。她本月3日在社交網發文稱，除了創傷，沒有任何言語可以形容這段記憶。

台灣外交部表示，獲知徐佩勇涉性騷擾後立即依規定處理，外交部對性騷擾事件採取零容忍的態度，訂有「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點」，今年3月1日進一步訂定駐外機構性騷擾申訴案件處理原則，採多元申訴管道。

台灣傳媒引述菲律賓台灣同鄉會會長梁乙元稱，他剛聽到這個消息，感到非常震驚，擔心事件在菲律賓曝光，將影響台灣形象，建議代表處派人到女事主家中慰問。