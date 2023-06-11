公務員遭妻發片 指控出軌女同事
【本報綜合報道】內地近日有已婚國企高層與女同事當街拖手引發關注。四川省宜賓市一名女網民上周三爆料，她在珙縣洛表鎮某單位工作的丈夫與女同事開房；又公開閉路電視，顯示丈夫與女同事在升降機內擁吻。鎮政府翌日表示會核實事件。
天眼疑攝二人擁吻 鎮政府介入
爆料者公開的閉路電視拍攝時間為今年3月26日，畫面中一名身穿牛仔褸的男子與一名戴帽女子乘升降機從12樓到一樓，女子輕撫男子的額頭，男子俯身抱女子並親其面頰；另一段影片看見兩人牽手一同步進升降機。爆料者稱丈夫最初沒有工作，自己沒有嫌棄，省吃儉用默默鼓勵對方考公務員，最終考入珙縣洛表鎮某單位；如今對方出軌，與女同事開房被發現後，丈夫還覺得自己有理，認為現在體面了能夠賺錢，覺得妻子配不上他。爆料者稱，丈夫指她沒有能力、不上進，要和她離婚。
涉事男子稱自己無出軌，當時是在安慰同事，牽手只是為了拉她落樓吃飯；又表示正在找律師調解離婚，若調解未果將提出訴訟。珙縣政府表示紀委已經介入調查。
人人做記者
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