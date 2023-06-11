公務員遭妻發片 指控出軌女同事

天眼疑攝二人擁吻 鎮政府介入

爆料者公開的閉路電視拍攝時間為今年3月26日，畫面中一名身穿牛仔褸的男子與一名戴帽女子乘升降機從12樓到一樓，女子輕撫男子的額頭，男子俯身抱女子並親其面頰；另一段影片看見兩人牽手一同步進升降機。爆料者稱丈夫最初沒有工作，自己沒有嫌棄，省吃儉用默默鼓勵對方考公務員，最終考入珙縣洛表鎮某單位；如今對方出軌，與女同事開房被發現後，丈夫還覺得自己有理，認為現在體面了能夠賺錢，覺得妻子配不上他。爆料者稱，丈夫指她沒有能力、不上進，要和她離婚。