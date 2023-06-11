為漲粉直播假毆鬥 雲南4男子遭拘留

編導演分工詳細

上月25日晚上，邱某、李某、卜某、鍾某為了讓自己的網絡直播平台帳號迅速漲粉，在直播過程中獲取更多打賞，合謀進行「網絡約架」直播。按照約定，邱某對整個過程詳細分工，由自己負責編寫劇本，卜某、鍾某充當演員，李某負責拍攝。翌日凌晨零時許，各人前往約定地點省耕公園，卜某和鍾某按劇本設定不斷挑釁甚至互毆，引發現場群眾圍觀，數百網民觀看直播並關注。其後，昭通市公安機關接到市民報警稱有人在省耕公園打架，轄區派出所立即派人前往現場處置。