上課玩手機遭檢舉 女生向男同學潑滾水

稱「又不能把我怎樣」 致事主二級燙傷 內媒上周四報道，福建省廈門市松柏中學一名何姓初中女學生上月疑因懷疑被另一名男同學舉報上課玩手機，故用保溫杯盛載熱水朝向對方面部潑去，導致男方二級燙傷，事後還向他人炫耀「又不能把我怎麼樣」。校方稱一直解決矛盾，女方家長願意賠償，不過男方家長要求女學生道歉轉校。

報道指，涉事何姓女學生上月25日上體育課時，因懷疑男同學向教師舉報她在上課時玩手機，突然從後拍打對方肩膀。就在男方回頭察看一刻，她即以一壺滾燙熱水潑去對方面部，導致男學生需被緊急送往醫院治療。根據校方閉路電視紀錄畫面，何女事先曾到公共飲水機，用保溫杯裝滿熱水。

願意賠錢 男方家長促轉校 然而，何女翌日如常上學，甚至向其他同學炫耀，「又不能把我怎麼樣」，事後僅被警告處分。有知情人士表示，女方家長曾告訴校方，女兒就讀小學期間患有抑鬱症，若處理此事不當而導致女兒自殺，那麼校方也脫離不了關係，需要為此負責。

由於男方家長認為事態嚴重，認定此事絕非意外，而是屬於蓄意傷害他人身體，因此決定報警。他們亦稱，兒子在醫院病床承受巨大痛楚，就連心理也受到嚴重傷害，不過校方及警方派出所至今仍然沒有任何說法，期望上級領導能夠嚴肅處理此事，還兒子一個公道。

事件曝光後，廈門松柏中學強調，校方一直在解決問題，又指何女家長曾稱願就此事賠償數萬元人民幣，男方家長卻要求涉嫌施襲女學生道歉及轉校。有網民批評，女學生即使患有抑鬱症也不可以隨便傷害別人，建議受害家長走法律程序解決問題。本報綜合報道