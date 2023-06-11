美日菲擬安保合作 應對中國

【本報綜合報道】日本傳媒報道，美國、日本、菲律賓的國家安全顧問計劃周五在日本東京舉行首次三邊對話，應對中國在印太地區加劇的軍事活動。美國海岸防衞隊、日本海上保安廳、菲律賓海岸防衞隊近日在南海及菲律賓展開首次聯合演習。

知情人士透露，鑑於中國在東海、南海的海洋行動擴大，美日菲三國為了加強對中國的嚇阻力，考慮創設有關安保合作的新框架。日本國家安全保障局局長秋葉剛男、美國白宮國家安全顧問沙利文、菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）將與會，預料討論美日菲加強三方聯合演練、支援菲律賓軍方建構能力等國防合作對策，會後將公布成果文件。會議原本預定4月召開，但因與會者行程等原因而延期。

美日菲艦艇首聯合演習 美國海岸防衞隊上周五表示，巡邏艦斯特拉頓號前一天駛離菲律賓，與日本巡邏船秋津島號、菲律賓巡邏船加布里埃拉‧思朗號及梅秋拉‧阿基諾號的演習結束。演習在菲律賓巴丹省對出海域舉行，內容涉及模擬搜索及救援、海上執法登船、過航演習、編隊機動演練、通訊及信號演習、船員交流、聯合小艇及空中行動等。