布林肯擬下周日訪華 料晤秦剛

布林肯

【本報綜合報道】美國傳媒上周五引述美國官員報道，美國國務卿布林肯計劃本月18日（下周日）訪問中國，預料在北京市會晤多名中國高級官員，包括國務委員兼外長秦剛，甚至可能與國家領導人會面。他原定今年2月訪華，但啟程前發生中美氣球事件。

中國外交部發言人汪文斌上周五較早時表示，中方已經多次表明對話溝通的大門始終敞開，問題的關鍵在於不能夠為溝通而溝通，更不能夠說一套做一套；美方應當停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止一邊聲稱要建立「護欄」、一邊破壞兩國關係的政治基礎，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展的正軌。

涉人權問題 美禁兩華企產品 與此同時，美國政府在《聯邦公報》宣布上周五開始，禁止從中國打印機製造商納思達股份有限公司、該公司設於珠海的8間子公司及一間化學品公司進口產品，理由是有關企業在中國侵犯人權。納思達是全球4大雷射打印機生產商之一，被禁的化學品公司為新疆中泰化學股份有限公司。美國國土安全部表示，由於該兩間公司參與針對維吾爾族及其他受迫害群體的商業行為，因此被排除在美國供應鏈之外。

中國外交部今年3月曾經回應美國以涉嫌鎮壓維吾爾族群體為由，制裁中國企業的做法，指所謂新疆存在鎮壓回教徒少數民族的說法，早已被事實證明為虛假，美國以謊言為依據肆意打壓中國企業，把正常經貿合作政治化，目的是禍亂新疆、以疆制華，要求美方停止散播虛假資訊，中方將採取必要措施維護中國企業合法權益。