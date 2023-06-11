國民黨副主席率團 福建出席海峽論壇

【本報綜合報道】第15屆海峽論壇將於周五在福建登場，國民黨將以政黨形式參與，派出副主席夏立言率團前往。夏立言一行人預定周五啟程，本月19日返回台灣，隨行人員除了國民黨大陸事務部及智庫，還有部分地方黨部及各地青工會系統人員。

大選臨近 夏立言代朱立倫出席

國民黨文傳會主委林寬裕強調，國民黨出席海峽論壇，完全符合兩岸人民關係條例及相關法令規範，是以民間的形式，進行健康有益的兩岸交流活動，為兩岸和平努力。屆時夏立言會碰到一些台胞、台生、台商，並把他們的問題向中國大陸有關部門反映，謀求台灣人最大的福利。去年受新冠疫情影響，夏立言以視像形式參與海峽論壇會議。今年由於疫情緩和，兩岸很多交流活動恢復，但考慮到台灣大選逼近，國民黨態度比較保留，鮮少應邀參加。不過，海峽論壇屬於兩岸大型交流活動，國民黨主席朱立倫決定指派夏立言前往。