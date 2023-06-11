印太緊張 美印各自展開雙航母演練

【本報綜合報道】印太地區的海軍競賽白熱化之際，美國及印度近日不約而同分別在菲律賓海及阿拉伯海，各自展開「雙航母」活動展示海上實力。美印兩國都是四方安全對話機制的成員國，另一成員國日本也派出一艘航空母艦參與美方的行動。

日本出雲號參與美方行動 根據美國國防部發布的照片，尼米茲號與列根號各自率領航空母艦打擊群，上周五與日本及法國的艦艇組成編隊航行。其他參與的美方艦艇分別是神盾巡洋艦斯莫爾斯號、邦克山號、安堤坦號，以及神盾驅逐艦邁耶號、佩拉爾塔號、鍾雲號；日本海上自衞隊航空母艦出雲號與驅逐艦五月雨號、法國護衞艦洛林號亦有登場。值得留意的是，出雲號原本是直升機驅逐艦，後來改裝使之可以讓F35B隱形戰機升降。

與此同時，印度海軍昨日在社交網發布照片，表示以維克拉瑪蒂亞號與維克蘭特號為首的兩個航空母艦戰鬥群，與超過35架軍機展示在海上持續執行空中行動的能力，以及對守護國家利益的承諾。這是上述兩艘航空母艦首次展開整合演練，軍方指今次演習在尋求加強印度洋海上安全及力量投射方面而言，屬於重要的里程碑。