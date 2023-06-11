台萬劍彈 量產200枚 針對解放軍

戰機可掛載 耗資32億元 兩岸局勢持續緊張，解放軍飛機多次大規模飛近台灣活動。台灣傳媒昨引述台灣軍方人士報道，萬劍機場聯合遙攻武器（萬劍彈）的量產作業明年達到高峰後結束，連同前期生產數量在內，總數超過200枚。這些台產武器聲稱能夠對解放軍機場及軍隊集結區域產生大範圍殺傷力，同時具有源頭打擊能力。

報道引述台灣立法院通過的海空戰力提升計劃及特別預算案指，萬劍彈系統經費高達125億元（新台幣‧下同，約32億港元），量產期為2022年度至2024年度，同時提出興建3座彈藥庫存放萬劍彈。目前萬劍彈由經國號戰機掛載，每架最多配備兩枚，駐地為台中清泉崗基地及台南基地，預計彈藥庫將在兩處基地內興建。台灣國防部向立法院提供的資料顯示，萬劍彈年產量為50枚，即3個年度可以生產150枚。

有指研發增程型 射程達400公里 有指中科院正在研發增程型萬劍彈，射程由200公里增至400公里。對於增程型萬劍彈是否已經接受作戰測試，並納入特別預算中小批量生產，台灣軍方不置可否。萬劍彈為台灣中科院自主研發的空對地視距外彈藥，兼具集束炸彈及巡航導彈特性。

蔡英文視察軍隊 遇解放軍警告 另一方面，台灣總統蔡英文上周四前往高雄視察及指導南部駐軍，並在空軍防空暨導彈指揮部及南部區域作戰管制中心向台軍飛行員通話慰勞，但無線電傳來解放軍驅離台軍的警告，「注意，我是中國空軍，你已侵入中國領空，嚴重侵犯我國主權」，令蔡英文露出尷尬笑容。戰管單位主官趕緊關閉頻道，才讓蔡英文繼續通話。

台灣軍事記者徐宇威在Facebook指出，涉事無線電來自121.5Mhz緊急波段，是戰管人員持續守聽的頻道。由於戰管中繼站台多，可以聽得很遠，「所以這大概就是無（故）意間洩漏了現在台海上面有多忙碌了」，不用擔心是否中國大陸作出挑釁。本報綜合報道