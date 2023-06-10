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愛琴海發現二戰潛艇殘骸
希臘一名資深潛水員周三在地中海海域愛琴海約204米深處，發現於1942年二戰時期失蹤的英國皇家海軍潛艇勝利號（HMS Triumph）殘骸，半截魚雷露出發射口。這艘84米長的潛艇1938年下水，先後執行20次任務，包括攻擊軸心國船隻、協助英國突擊隊登陸和營救盟軍士兵。
勝利號
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