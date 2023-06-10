觀測20億年前恒星爆炸 揭伽瑪射線暴神秘面紗

【本報綜合報道】全球天文學家去年10月觀察「GRB 221009A」伽瑪射線暴到達地球，它是約20億年前一顆大質量恒星死亡瞬間劇烈爆炸所產生的「宇宙煙花」。位於中國四川省稻城縣海拔4,410米海子山的宇宙線觀測站LHAASO（下稱拉索），當時收集到6萬多個伽瑪光子。科學家經數個月分析，終於揭開伽瑪射線暴的面紗。

千年一遇宇宙煙花 史上最亮

美國內華達大學教授張冰表示，宇宙煙花是千年一遇歷史性事件。伽瑪射線暴具有極端亮度和相對較近的距離，爆炸發生在距離地球約24億光年以外，亮度足以照亮整個宇宙，「上一次極亮伽瑪射線暴發生的時候，或許是在一萬年前，我們還是山頂洞人」。拉索幸運地記錄今次伽瑪射線暴全過程，在起爆之後不到10分鐘，高能輻射亮度突然快速減弱，光變曲線出現拐折現象，可以解釋為爆炸後的拋射物是噴流狀結構，而計算出的噴流張角約為0.8度，碰巧正對噴流最明亮的核心，因此是史上最亮。