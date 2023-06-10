IG被指淪兒童色情內容平台

【本報綜合報道】美國史丹福大學與《華爾街日報》於周四發表的一項合作報告顯示，社交媒體Instagram（IG）成為孌童癖圈子推廣和販售兒童色情內容的主要平台。

史丹福大學網絡政策中心（Cyber Policy Center）研究員指出，IG有大量聲稱由未成年人經營的帳號，公開兜售所謂自製的兒童色情內容；而IG的推薦演算法和私訊等功能，有助買家和賣家直接聯繫，報告甚至認為，IG似乎成為兒童色情內容買家和賣家的「最重要平台」。《華爾街日報》指出，只要在IG輸入一些露骨的關鍵字，就能搜尋到這類帳號，而這些帳號雖未具體說明販售未成年人的色情影像，但附有選單，有些包括指明性行為的類型，甚至有人獸交和自殘影片的報價，甚至可以出價與兒童「見面」。

IG的母公司Meta回應《華爾街日報》的提問時，承認其執行操作中存在問題，並且表示已成立一個內部工作小組來解決。

Meta表示，兒童性剝削是可怕的罪行，公司正在不斷研究如何積極防範，又指過去兩年已切斷27個孌童癖網絡的連接，並計劃移除更多；而自從收到《華爾街日報》查詢以來，IG已過濾了數以千計涉及兒童色情的標籤，有些標籤下的貼子多達數百萬條。