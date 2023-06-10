美轟炸機波斯灣實彈演習 懾伊朗

傳華府將放寬制裁 換德黑蘭減煉鈾 正當美國與伊朗被指接近達成臨時協議，華府透過放寬部分制裁，換取伊方減少提煉濃縮鈾之際，美方超音速轟炸機周四罕有從英國飛往波斯灣展開實彈演習，期間投放精確制導炸彈及發射空對地巡航導彈，向德黑蘭展示武力。

英國傳媒周四引述知情人士報道，美國與伊朗的談判直接在美國領土舉行，雙方將向各自的上級提交臨時協議。伊朗將承諾停止提煉純度60%及以上的濃縮鈾活動，並繼續與國際原子能機構（IAEA）合作，讓對方監察及驗證其核計劃內容。

作為交換條件，美國不但容許伊朗每天出口最多100萬桶原油，亦可以使用在海外的收入及其他被凍結的資金，這些資金只會用於採購一系列的必需品，包括食品及藥物。

消息指拜登無意重返核協議 惟消息人士透露，美國總統伊朗事務特使馬利（Robert Malley）向伊朗談判代表、伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeed Iravani）表明，美國總統拜登無意重返2015年達成、美方2018年在時任總統特朗普執政期間退出的核協議《聯合全面行動計劃》，更警告一旦伊朗提煉純度90%的「武器級」濃縮鈾時，美國國務院將失去對伊朗核問題的「話事權」，改由美國國防部主導，意味採取軍事行動回應。

B1B演練 首次出動多類武器 白宮國家安全委員會發言人回應時表示，上述報道是錯誤及誤導性，任何有關臨時協議的報道都是錯誤；伊朗常駐聯合國代表團亦對報道表示質疑，指「我們的評論與白宮的評論一樣」。惟一名匿名的伊朗高級官員表示，馬利與伊拉瓦尼在過去數周至少三度會面，雙方取得一些進展及交換提議，但仍然有很多詳情需要進一步討論。

與此同時，美國兩架前沿部署英國費爾福德空軍基地的B1B超音速轟炸機，周四飛往中央司令部轄區執行轟炸機特遣隊任務，期間投放多枚實彈GBU38聯合直接攻擊彈藥（JDAM）及發射一枚實彈AGM158A聯合空對地距外導彈（JASSM）。美國空軍中央司令部表示，這是首次在單一轟炸機特遣隊任務期間出動多款類型武器及演練攻擊多個模擬目標，展示美方對區內夥伴的承諾，以及隨時投射壓倒性力量的能力。

根據美國國防部發布的影片，B1B超音速轟炸機在約旦上空發射了AGM158A聯合空對地距外導彈，這款空射型陸攻武器曾經參與美國2018年空襲敍利亞的軍事行動；美方的照片也顯示B1B超音速轟炸機與多架聯軍戰機飛越卡塔爾烏代德空軍基地。

此外，以色列空軍證實周四派出兩架F16戰機，為向西飛往西班牙的美方轟炸機護航。本報綜合報道