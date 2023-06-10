華駐韓大使：押注美贏是誤判

【本報綜合報道】中國駐南韓大使邢海明周四在官邸，會見南韓在野共同民主黨黨魁李在明，討論中韓關係、朝鮮半島問題等議題。邢海明表示，美國正在竭力打壓中國，有人賭美國贏、中國輸，顯然是誤判，沒有看清楚歷史大勢。南韓外交部不滿他發表指摘韓方外交政策的言論，昨日召見抗議，指大使的本分不是傳播誤解。

韓外交部召見抗議 邢海明指30年前有人唱衰中國並拋出中國崩潰論；30年後，中國用實打實的成就證明那些人的錯誤，現在賭中國輸的人今後一定會後悔。他希望韓方處理對華關係時擺脫外部因素干擾。他談及日本福島核污水排海，指中韓作為日方近鄰，應該從維護本國人民生命安全及守護全球海洋生態環境出發，攜手竭力勸阻日方貿然排海。

中國外交部發言人汪文斌昨日表示，當前中韓關係面臨困難和挑戰，責任不在中方，邢海明與南韓政府、政黨和社會各界接觸，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見，介紹中方立場關切是職責所在。他重申1992年中韓建交聯合公報規定，南韓尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場，呼籲韓方審慎處理涉台問題。