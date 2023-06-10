傳華於古巴建基地竊聽美方

【本報綜合報道】美國傳媒周四報道，中國與古巴達成秘密協議，中方將支付數十億美元，換取在當地建立截取美國東南部電子通訊資料、監察美方船艦交通動向的電子竊聽設施。美國及古巴官員均指報道不準確，中國外交部稱不了解有關情況。

古巴駐美國大使館指摘報道是「完全虛假和毫無根據」，白宮國家安全委員會發言人柯比初時向《華爾街日報》表示，美國正在監視並採取措施，對抗中國投資可能具軍事目的基建；報道刊出後，柯比表示報道不準確，但沒有說明報道哪個地方不正確。他之後補充：「我們仍然相信能夠履行在國內和該地區的所有安全承諾。」中國外交部發言人汪文斌昨日回應時提到，美國是全球最強「黑客帝國」、名副其實的「監聽大國」，並呼籲美方反躬自省，停止干涉古巴內政。