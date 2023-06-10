美卿將訪華 國務院規劃細節

【本報綜合報道】美國傳媒周四報道，美國國務卿布林肯最快下周訪問中國。正在訪問沙特阿拉伯的布林肯同日表示，美國並非要任何人在美中之間作出選擇。中國外交部重申，對話溝通的大門始終敞開，但不能夠為溝通而溝通及說一套做一套。

布林肯計劃在結束沙特阿拉伯行程後直接前往北京，美國國務院正在規劃行程細節。若屬實，他將是時任美國國務卿蓬佩奧2018年訪華後，最高級的訪華美國官員。被問及有關布林肯訪華安排，美國國務院發言人帕特爾表示沒有相關行程公布。

布林肯在沙特阿拉伯向記者表示，美國只是在展示夥伴關係的好處，聲言美方仍然是波斯灣地區大多數國家的「首選合作夥伴」。沙特阿拉伯外交部長費薩爾稱，沙特阿拉伯不贊成零和遊戲，相信有能力擁有多種夥伴關係和承諾，正如美國一樣。

美爭取終止發展中國家地位 美國國會參議院外交關係委員會周四通過《終止中國發展中國家地位法案》，要求國務卿爭取在國際組織改變中國的發展中國家地位。中國外交部發言人汪文斌翌日表示，中國作為世界上最大發展中國家的地位，有充分事實依據及堅實國際法基礎，不是美國國會一紙法案就一筆勾銷。