美擬156億元彈藥援基輔防空襲

【本報綜合報道】俄羅斯昨日凌晨對烏克蘭發動空襲，美國傳媒指五角大樓即將宣布向烏克蘭援助總值20億美元（約156億港元）的防空彈藥，滿足長期防衞需要。

報道指，有關武器根據烏克蘭安全援助倡議提供，即美國政府動用資金採購，不必從國防部庫存撥出，但交付需要數個月甚至數年時間。新一批援助武器包括鷹式導彈及發射器，以及兩款先進愛國者攔截導彈，分別是愛國者3型及制導增強型，前者由洛歇馬丁公司製造，後者由雷神技術公司生產，制導增強型可以作為愛國者3型補充，攔截彈道導彈、巡航導彈、飛機。美國去年11月宣布，從庫存撥出鷹式導彈予烏克蘭，但必須透過烏克蘭安全援助倡議資金翻新。烏克蘭對防空系統有迫切需要，一方面攔截俄軍巡航導彈和彈道導彈，另一方面為反攻行動提供空中掩護。

議員促轉讓陸軍戰術導彈 美國國會9名跨黨派議員周四去信總統拜登，促請向烏克蘭轉讓陸軍戰術導彈系統，打擊俄軍補給線上的遠程目標，他們駁斥此類武器將令衝突升級或耗盡美國導彈供應減少的擔憂。陸軍戰術導彈系統射程300公里，美國一直拒絕提供予烏克蘭。

另一方面，烏克蘭空軍昨日宣稱，俄羅斯當天凌晨發射6枚巡航導彈，其中4枚被烏方防空部隊擊落，又成功截擊14架俄方無人機，其中10架是伊朗製自殺式無人機。