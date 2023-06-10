俄稱殲1300烏軍毀坦克

反攻遇抵抗 裝備及士兵損失大 烏克蘭向佔據東南部領土的俄羅斯部隊展開反攻，出動包括德國製主戰坦克在內的西方援助武器，但遇上俄方頑強抵抗，結果在重型裝備及士兵方面承受重大損失。俄羅斯國防部長紹伊古宣稱，烏方在兩天戰鬥損失近1,300人。

烏克蘭官方至今未有正式宣布發動反攻，根據俄羅斯國防部周四發布的影片，一支烏軍裝甲車隊在扎波羅熱州遭俄軍火炮猛烈攻擊，受襲車輛包括德國製豹2A4主戰坦克、美國製M113裝甲運兵車，至少一輛豹2A4主戰坦克被摧毀。

美指突破俄防線損兵折將 翌日流傳的照片進一步顯示，烏軍裝甲車隊出現相當大的損失，部分重型裝備被摧毀或就地遺棄，包括豹2A6主戰坦克、美國製布拉德利步兵戰車，分析指它們或遭遇地雷伏擊。

美國兩名高級官員向傳媒表示，俄羅斯部隊的抵抗比烏克蘭預期強，因此他們近日在首次試圖突破東部的俄方防線時損兵折將，俄方埋下的地雷重創烏軍裝甲車隊，但預期這些損失不會對整體反攻構成影響。美國及西方國家官員已經預料反攻需要時間才見成效，而且會令烏軍人員及裝備面臨高風險，包括西方援助的武器系統。

紹伊古周四表示，烏軍第47機械化旅周四凌晨時分再次試圖突破扎波羅熱州的俄軍防線，派出1,500名士兵及150輛裝甲車進攻。俄軍偵察部隊及時發現敵軍，出動炮兵、航空兵、反坦克武器作出預防打擊，烏軍在4個方向遇上狙擊，損失慘重地撤退。烏軍在短短兩小時戰鬥，失去30輛主戰坦克、11輛步兵戰車、350名士兵，前一天也在扎波羅熱州損失945人、33輛主戰坦克、28輛步兵戰車、38輛裝甲車等。

俄促縮短接收裝備時間 紹伊古總結道，進攻的烏軍戰略預備隊專門接受突破訓練，但未能夠完成任務。他又視察西部軍區軍械庫及儲存基地，檢查運往特別軍事行動地區的武器裝備，要求縮短從生產商接收裝備的時間，盡快做好付運前線部隊的準備，並提醒基地司令部及國防部裝甲總局領導層借鑑特別軍事行動經驗，裝甲車輛配置額外保護才交付。本報綜合報道