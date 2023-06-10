拜登晤辛偉誠 增礦產供應鏈合作

拜登與辛偉誠簽署《大西洋宣言》，辛偉誠形容是兩國在人工智能、氣候變化和保護技術等問題上，首個同類的經濟夥伴關係。根據簽署後的聯合聲明，美國和英國會在新經濟框架下，「決心合作建立有彈性、多元化和安全的供應鏈，並減少對中國和俄羅斯等國家的戰略依賴」，兩國也投資彼此的產業，宣言內容亦涵蓋訊息共享、5G及6G等領域。當被問及有關聲明，是否顯示英國尋求與美國達成自由貿易協定的努力失敗時，辛偉誠否認，並堅稱「我們兩國之間的經濟關係從未如此牢固」，又指宣言使英國數以萬計小型企業在進入美國市場時，避免不必要的繁文縟節。