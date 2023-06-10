司法部於佛州興訟 好壞參半

【本報綜合報道】美國司法部選擇在佛羅里達州向前總統特朗普提出聯邦刑事指控，分析認為是「好壞參半」。被告在當地的支持度高企，意味陪審團對控罪抱有更懷疑的態度，但亦避免把案件改在非案發地首都華盛頓審理後，面對的法律挑戰。

倘華盛頓審 陪審團較不恭敬 特朗普私藏機密文件地點是佛羅里達州海湖莊園，負責調查案件的聯邦調查局及司法部所在地是華盛頓。曾經參與涉及國家安全及機密資料案件的前聯邦檢察官范格拉克（Brandon L. Van Grack）表示，在華盛頓審理本案有兩大好處，一是法官更熟知審理涉及機密資訊及《間諜法》的案件，二是陪審團對特朗普較不「恭敬」。

范格拉克認為特別檢察官史密斯考慮到把案件帶到華盛頓審理的風險，留在佛羅里達州處理有更充分的法律理據。根據憲法權利，必須在罪案發生之地提出檢控，他形容史密斯「冷靜、仔細審視」事實後，判斷佛羅里達州是合適的案件審理場地。值得留意的是，特朗普在2016年及2020年大選，在華盛頓的得票率分別是4%及5%。

資料顯示，54歲的史密斯2010年至2015年率領司法部公眾誠信小組，調查涉嫌貪污的政客及公眾人物；2017年中遠赴荷蘭海牙國際刑事法院，監督對1990年代科索沃衝突的戰爭罪行檢控工作。他之後獲得美國司法部長加蘭委以重任，回國處理兩項涉及特朗普的調查，分別是涉嫌不當處理機密文件，以及試圖推翻2020年大選結果。