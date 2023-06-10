特朗普再添刑案纏身 參選路難行

涉不當處理政府密件 下周受審 力爭重奪白宮寶座的美國前總統特朗普再惹官非，周四證實因涉嫌不當處理機密文件被司法部起訴，下周二在佛羅里達州邁阿密的聯邦法院出庭，成為美國首位面臨聯邦指控的前總統。據報控罪包括未經授權保留國家安全文件、妨礙司法公正、作出虛假陳述等多項，他聲言自己是完全無辜，出庭時絕不認罪。

《紐約時報》引述知情人士報道，特朗普周四晚上約7時在新澤西州貝德明斯特的會所收到律師來電通知，指他繼今年3月因與2016年大選有關的掩口費一案被起訴後，不足3個月後面臨第二次起訴。特朗普21分鐘後在旗下社交媒體Truth Social公布消息，他寫道：「腐敗的拜登政府已經通知我的律師，我已經被起訴，似乎是因為『箱子騙局』。我被傳喚（下）周二下午3時到邁阿密的聯邦法院出庭。我從沒想過這樣的事情，發生在我這個得票比史上任何在任總統都多的前總統身上。」

指最大獵巫 斥拜登同藏機密 特朗普形容，今次起訴是最高級別選舉干預、有史以來最大獵巫迫害，直斥拜登政府是歷史上最腐敗的政府，試圖通過「荒謬的箱子騙局案」掩蓋所有不誠實行為。他重提同樣捲入私藏機密文件風波的拜登，指對方在特拉華大學有1,850個箱子，也有箱子位於首都華盛頓的唐人街，更有文件亂拋在只靠一道大門確保安全的車房內。

特朗普律師特拉斯蒂（Jim Trusty）同日稍後向傳媒表示，當局未向當事人的法律團隊展示起訴書內容，但傳訊令狀部分字眼暗示提控哪些罪名，他提到《間諜法》、多項作出虛假陳述及妨礙司法公正控罪，又認為可能包括一項串謀控罪。此外，特拉斯蒂指法律團隊尚未收到通知，除了特朗普本人外，本案還有其他人被起訴。

起訴書由司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）提交，本案最早可以追溯至特朗普2021年1月卸任總統後，國家檔案和記錄管理局發現他未有根據規定交出文件。特朗普起初無視律師警告可能面臨嚴重後果，拒絕交出任何文件，直至去年1月才繳交15箱文件予局方。惟官員檢查後發現，當中夾雜機密文件，於是通知司法部。去年5月，檢察官發出傳票，要求特朗普交出仍然持有的在任總統時機密文件；特朗普律師搜索佛羅里達州海湖莊園後，向當局提交他發現的30份機密文件。惟檢察官發現特朗普律師的搜查並不完整，認為有更多機密文件留在上址，同年8月根據法官發出的搜查令，聯邦調查局（FBI）探員入內搜查，帶走額外100份機密文件。

法律不禁止被定罪者選總統 特朗普再度被起訴後，外界關注其爭取共和黨提名參加2024年大選的資格，但法律沒有禁止被定罪或在囚的人士參選總統。至於拜登的機密文件風波，美國傳媒指相關的聯邦調查不會很快結束，原因之一是拜登尚未與處理案件的特別檢察官約談。本報綜合報道

聯邦調查局探員在海湖莊園發現機密文件。 特朗普涉嫌不當處理機密文件案面臨的控罪 特朗普將在邁阿密的聯邦法院出庭。 特朗普其他官司纏身一覽 特朗普被指在海湖莊園私藏機密文件。