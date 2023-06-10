兩岸國際

特朗普再添刑案纏身 參選路難行

特朗普強調自己完全無辜，絕不認罪。 特朗普強調自己完全無辜，絕不認罪。
特朗普強調自己完全無辜，絕不認罪。
涉不當處理政府密件 下周受審
力爭重奪白宮寶座的美國前總統特朗普再惹官非，周四證實因涉嫌不當處理機密文件被司法部起訴，下周二在佛羅里達州邁阿密的聯邦法院出庭，成為美國首位面臨聯邦指控的前總統。據報控罪包括未經授權保留國家安全文件、妨礙司法公正、作出虛假陳述等多項，他聲言自己是完全無辜，出庭時絕不認罪。
《紐約時報》引述知情人士報道，特朗普周四晚上約7時在新澤西州貝德明斯特的會所收到律師來電通知，指他繼今年3月因與2016年大選有關的掩口費一案被起訴後，不足3個月後面臨第二次起訴。特朗普21分鐘後在旗下社交媒體Truth Social公布消息，他寫道：「腐敗的拜登政府已經通知我的律師，我已經被起訴，似乎是因為『箱子騙局』。我被傳喚（下）周二下午3時到邁阿密的聯邦法院出庭。我從沒想過這樣的事情，發生在我這個得票比史上任何在任總統都多的前總統身上。」
指最大獵巫 斥拜登同藏機密
特朗普形容，今次起訴是最高級別選舉干預、有史以來最大獵巫迫害，直斥拜登政府是歷史上最腐敗的政府，試圖通過「荒謬的箱子騙局案」掩蓋所有不誠實行為。他重提同樣捲入私藏機密文件風波的拜登，指對方在特拉華大學有1,850個箱子，也有箱子位於首都華盛頓的唐人街，更有文件亂拋在只靠一道大門確保安全的車房內。
特朗普律師特拉斯蒂（Jim Trusty）同日稍後向傳媒表示，當局未向當事人的法律團隊展示起訴書內容，但傳訊令狀部分字眼暗示提控哪些罪名，他提到《間諜法》、多項作出虛假陳述及妨礙司法公正控罪，又認為可能包括一項串謀控罪。此外，特拉斯蒂指法律團隊尚未收到通知，除了特朗普本人外，本案還有其他人被起訴。
起訴書由司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）提交，本案最早可以追溯至特朗普2021年1月卸任總統後，國家檔案和記錄管理局發現他未有根據規定交出文件。特朗普起初無視律師警告可能面臨嚴重後果，拒絕交出任何文件，直至去年1月才繳交15箱文件予局方。惟官員檢查後發現，當中夾雜機密文件，於是通知司法部。去年5月，檢察官發出傳票，要求特朗普交出仍然持有的在任總統時機密文件；特朗普律師搜索佛羅里達州海湖莊園後，向當局提交他發現的30份機密文件。惟檢察官發現特朗普律師的搜查並不完整，認為有更多機密文件留在上址，同年8月根據法官發出的搜查令，聯邦調查局（FBI）探員入內搜查，帶走額外100份機密文件。
法律不禁止被定罪者選總統
特朗普再度被起訴後，外界關注其爭取共和黨提名參加2024年大選的資格，但法律沒有禁止被定罪或在囚的人士參選總統。至於拜登的機密文件風波，美國傳媒指相關的聯邦調查不會很快結束，原因之一是拜登尚未與處理案件的特別檢察官約談。本報綜合報道
聯邦調查局探員在海湖莊園發現機密文件。聯邦調查局探員在海湖莊園發現機密文件。
聯邦調查局探員在海湖莊園發現機密文件。
特朗普涉嫌不當處理機密文件案面臨的控罪特朗普涉嫌不當處理機密文件案面臨的控罪
特朗普涉嫌不當處理機密文件案面臨的控罪
特朗普將在邁阿密的聯邦法院出庭。特朗普將在邁阿密的聯邦法院出庭。
特朗普將在邁阿密的聯邦法院出庭。
特朗普其他官司纏身一覽特朗普其他官司纏身一覽
特朗普其他官司纏身一覽
特朗普被指在海湖莊園私藏機密文件。特朗普被指在海湖莊園私藏機密文件。
特朗普被指在海湖莊園私藏機密文件。
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